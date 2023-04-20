Kahramanmaraş'da hortum çıktı! Kahramanmaraş hortum felaketinde kaç yaralı var?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde çıkan hortum nedeniyle depremzedelerin kaldığı çadırlar yerinden çıktı. Kahramanmaraş hortum felaketinde kaç yaralı var ve Kahramanmaraş hortum felaketinde kaç ölü var merak ediliyor. Kahramanmaraş'da çıkan hortum sonucu kaç ölü ve yaralı olduğu gündeme geliyor. Peki, Kahramanmaraş'da hortum çıktı! Kahramanmaraş hortum felaketinde kaç yaralı var?