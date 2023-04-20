Kahramanmaraş'da hortum çıktı! Kahramanmaraş hortum felaketinde kaç yaralı var?
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde çıkan hortum nedeniyle depremzedelerin kaldığı çadırlar yerinden çıktı. Kahramanmaraş hortum felaketinde kaç yaralı var ve Kahramanmaraş hortum felaketinde kaç ölü var merak ediliyor. Kahramanmaraş'da çıkan hortum sonucu kaç ölü ve yaralı olduğu gündeme geliyor. Peki, Kahramanmaraş'da hortum çıktı! Kahramanmaraş hortum felaketinde kaç yaralı var?
Kahramanmaraş'da hortum çıkması sonucunda kaç yaralı olduğu merak ediliyor. Kahramanmaraş hortum felaketinde kaç yaralı ve ölü olduğu soruları gündeme geliyor. Pazarcık ilçesinde fırtına sonrası hortum meydana geldi. Hortumda hasarlı binaların çatısından kopan parçalar etrafa savruldu. Kahramanmaraş'da hortum çıktı! Kahramanmaraş hortum felaketinde kaç yaralı var? Detaylar haberimizdedir…
KAHRAMANMARAŞ'DA HORTUM FELAKETİ
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde çıkan hortum nedeniyle depremzedelerin kaldığı çadırlar yerinden çıktı. Hasarlı binaların çatılarından savrulan parçalar nedeniyle yaralananlar oldu.
KAHRAMANMARAŞ HORTUM FELAKETİNDE KAÇ YARALI VAR?
Pazarcık ilçesinde fırtına sonrası hortum meydana geldi. Hortumda hasarlı binaların çatısından kopan parçalar etrafa savruldu, depremzedelerin kaldığı çadırlar hava uçtu. Bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edilirken, yaralananlar hastanelere kaldırıldı.