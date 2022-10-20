20 Ekim tarihinde 14:34 sularında Kahramanmaraş Bölgesinde ve çevresinde hissedilen depremin ardından vatandaşlar Kahramanmaraş'da deprem mi oldu? sorusunu arama motorlarında arattı. Kandilli Rasathanesi ve Afad meydana gelen depremleri anlık olarak duyuruyor. Peki, Kahramanmaraş'da deprem mi oldu? SON DAKİKA Deprem nerede oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 20 Ekim Kahramanmaraş'da deprem mi oldu?

Kahramanmaraş'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? 20 Ekim Kahramanmaraş'da depremin büyüklüğü ne kadar? Kahramanmaraş'da deprem mi oldu?

Kahramanmaraş Bölgesinde ve çevresinde hissedilen depremin ardından vatandaşlar Kahramanmaraş'da deprem mi oldu? 20 Ekim Kahramanmaraş'da deprem mi oldu? Sorularını merak ediyor. Bu nedenle SON DAKİKA Deprem nerede oldu? Sorusu sık sık araştırılmaya başlandı. Peki, Kahramanmaraş'da deprem mi oldu? SON DAKİKA Deprem nerede oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 20 Ekim Kahramanmaraş'da deprem mi oldu?

KAHRAMANMARAŞ'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kahramanmaraş Bölgesinde ve çevresinde meydana gelen sarsıntı vatandaşı korkuttu. Afad'ın verilerine göre hissedilen sarsıntı Kahramanmaraş 'da 14:34 saatinde gerçekleşti. Depremin büyüklüğü ise 4.5 olarak kayıtlara geçti.