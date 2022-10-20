20 Ekim tarihinde 20.14 sıralarında Kahramanmaraş Bölgesinde ve çevresinde hissedilen depremin ardından vatandaşlar Kahramanmaraş'da deprem mi oldu? sorusunu arama motorlarında arattı. Peki, Kahramanmaraş'da deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA Deprem nerede oldu? 20 Ekim Kahramanmaraş'da deprem mi oldu? İşte detaylar...

Son Dakika: Kahramanmaraş beşik gibi! 4.5'in ardından şimdi de 4.3'lük bir deprem daha meydana geldi

Kahramanmaraş Bölgesinde ve çevresinde hissedilen depremin ardından vatandaşlar Kahramanmaraş'da deprem mi oldu? 20 Ekim Kahramanmaraş'da deprem mi oldu? Sorularını merak ediyor. 20 Ekim tarihinde20.14 sıralarında Kahramanmaraş Bölgesinde ve çevresinde hissedilen deprem meydana geldi. Peki, Kahramanmaraş'da deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA Deprem nerede oldu?20 Ekim Kahramanmaraş'da deprem mi oldu? Detaylar haberimizde...

KAHRAMANMARAŞ'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kahramanmaraş, öğlen saatlerinde yaşadığı deprem paniğini bugün ikinci kez yaşadı. İlk olarak öğlen 14.34 sularında Pazarcık ilçesinde 4.5'lik bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından depremin derinliğinin 8,31 kilometre olduğu açıklandı. Depremde herhangi bir can kaybı ya da yaralı olmaması herkesi sevindirdi.

KAHRAMANMARAŞ'DA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Pazarcık ilçesinde ikinci deprem ise bu sefer akşam saatlerinde meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre depremin büyüklüğü 4.3 olarak ölçüldü. Derinliğinin ise 5.28 kilometre olduğu kaydedildi.