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Kahramanmaraş'da deprem mi oldu? 22 Haziran Kahramanmaraş kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika güncel depremler listesi!

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Kahramanmaraş'da deprem mi oldu? 22 Haziran Kahramanmaraş kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika güncel depremler listesi! merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi'ne göre Kahramanmaraş'da deprem mi oldu sorusu gündeme geliyor. Peki, Kahramanmaraş'da deprem mi oldu? 22 Haziran Kahramanmaraş kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika güncel depremler listesi!

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KAHRAMANMARAŞ'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem Kandilli Rasathanesi'ne göre 3.1 şiddetinde meydana geldi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Kandilli Rasathanesi Kahramanmaraş Deprem Gündem Güncel Haberler Son Dakika

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