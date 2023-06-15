Kahramanmaraş'da deprem mi oldu? 15 Haziran Kahramanmaraş kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika güncel depremler listesi!
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KAHRAMANMARAŞ DEPREM Mİ OLDU?
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem Kandilli Rasathanesi'ne göre 4.0 şiddetinde meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 15, 2023
YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) https://t.co/hSrMoB353N
15.06.2023, 14:39:40 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 5.0 km #Kandilli