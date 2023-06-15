Kahramanmaraş'da deprem mi oldu? 15 Haziran Kahramanmaraş kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika güncel depremler listesi!

Kahramanmaraş depremi mi oldu ve Kahramanmaraş depremi mi oldu soruları gündeme geliyor. Son Dakika 15 Haziran güncel depremler listesi araştırılıyor. Kahramanmaraş depremi mi oldu ve Kahramanmaraş kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika 15 Haziran güncel depremler listesi! Peki, Kahramanmaraş depremi mi oldu? Kahramanmaraş kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika 15 Haziran güncel depremler listesi!