Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Hayrettin Güngör Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi hangi partiden?

KAHRAMANMARAŞ (Haberler.com) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan Kahramanmaraş Büyükşehir BelediyeBaşkanı Hayrettin Güngör gündemin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Peki, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye kimdir? Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör hangi partili?

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HAYRETTİN GÜNGÖR KİMDİR

1965 Kahramanmaraş Göksun doğumludur. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden1987 yılında mezun oldu ve kamu yönetimi dalında yüksek lisans yaptı.

Mali Müşavirlik yaptı ve T.Vakıflar Bankasında mali analist olarak çalıştı.

1990 yılında Stajyer Kontrolör olarak girdiği İçişleri Bakanlığı'nda Kontrolör, Başkontrolör ve Kontrolörler Başkanı olarak görev yaptı.

Bir dönem Devlet Muhasebe Standartları Kurulu (2006-2009) üyeliği de yaptı.

2016-2017 yıllarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2008-2018 yılları arasında Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

9 Ekim 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyeliğine atandı.

Kamu mali yönetim projesi ve yerel yönetimlerin yapılanması ile yeni büyükşehir belediyelerinin kurulmasını düzenleyen kanunun hazırlık çalışmalarında yer aldı ve Türkiye Belediyeler Birliği adına öneriler hazırladı. 64 ve 65. Hükümetler tarafından yürütülen belediyelerin sorunları ve öneriler çalışmasında aktif rol aldı ve Başbakan, bakanlar ve milletvekilleri düzeyinde sunumlar yaptı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Uyum Komisyonu (Yerel Yönetimler) çalışmalarında görev aldı.

"İl Özel İdaresi Bütçe ve Muhasebe Sistemi", "İl Özel İdaresi Mevzuatı", "Belediye Bütçeleri Nasıl İzlenir?", "Belediyenin Organları Meclis, Encümen ve Başkan", "Belediye Teşkilatı ve Personel İstihdamı", "Belediyelerde Borçlanma ve İktisadi Girişimler" ve "Belediyelerin Genel Bütçe Payları: Analiz-Sorunlar-Öneriler" isimli yedi kitabı ve çeşitli dergilerde yönetim ve yerel yönetimler üzerine yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Ayrıca kurum ve kuruluşların düzenlediği ulusal düzeyde çok sayıda eğitim seminerlerine çağrılı konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye Belediyeler Birliğinin üye olduğu veya proje yürüttüğü uluslararası yerel yönetim örgütleri ve ülkelerin yurtdışında yapılan çok sayıda çalışma ve toplantılarına katıldı.

24 Haziran Genel Seçimlerinde AK Parti'den Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adayı oldu.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

18 Haziran 2019 tarihinde Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi.

Evli ve eğitimci olan eşi Leyla hanımdan iki kız ve bir erkek çocuk babasıdır.

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