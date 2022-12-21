Kahramanmaraş bugün okullar tatil mi? 21 Aralık Çarşamba Kahramanmaraş bugün okul var mı, yok mu?
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Kış aylarına girmemizle beraber kötüleşen hava durumunun ardından öğrenciler ve veliler bugün okullar tatil mi? sorularını araştırdı. Kahramanmaraşlıların soğuk ve fırtınalı bir güne uyanmasıyla beraber arama motorlarında Kahramanmaraş bugün okullar tatil mi? 21 Aralık Çarşamba Kahramanmaraş bugün okul var mı, yok mu? soruları aratıldı. İşte detaylar...
Kahramanmaraşlılar bu sabah yağışlı bir güne uyandı. Vatandaşlar ise arama motorlarında Kahramanmaraş bugün okullar tatil mi? 21 Aralık Çarşamba Kahramanmaraş bugün okul var mı, yok mu? sorularına yanıt aradı. Kış aylarına girmemizle beraber zorlaşan hava şartlarının ardından Kahramanmaraş okullar tatil mi? sorusu gündeme geldi. Detaylar haberimizde.
KAHRAMANMARAŞ BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
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