Kahramanmaraş'da meydana gelen deprem sonrasında şiddeti merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Kahramanmaraş az önce kaç şiddetinde deprem oldu? 7 Şubat Kahramanmaraş deprem şiddeti ne? Kahramanmaraş az önce deprem mi oldu? İşte detaylar....

THY deprem bölgesi seferleri ücretsiz mi? Türk Hava Yolları deprem bölgesi uçak bileti ne kadar, ücretsiz mi?

Kılıçdaroğlu: "Bölgeden Dönünce SPK'ya Gideceğim. En Acı Dolu Günlerimizde Bile, Küçük Yatırımcıyı Soymaya Doymadılar"

Hazine ve Maliye Bakanlığı deprem bölgesindeki mükellefler için mücbir sebep hali ilan etti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Az önce hissedilen büyüklükte bir depremin meydana gelmesinin ardından şiddeti araştırılıyor. Peki, Kahramanmaraş az önce kaç şiddetinde deprem oldu? 7 Şubat Kahramanmaraş deprem şiddeti ne? Kahramanmaraş az önce deprem mi oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

KAHRAMANMARAŞ KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD'ın paylaşımına göre, Kahramanmaraş Göksun merkezinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.