Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş az önce deprem mi oldu? Son Dakika! AFAD, Kandilli az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu?

Gündem Haberleri

Kahramanmaraş az önce deprem mi oldu? Son Dakika! AFAD, Kandilli az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu?

AFAD ve Kandilli verilerine göre Kahramanmaraş deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Kahramanmaraş deprem mi oldu? Bugün Kahramanmaraş merkezli deprem oldu mu? Kahramanmaraş yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi!

Şiddetli deprem evde yakaladı, korkuları kameraya yansıdı: 'Allah'ım sen bizi koru'Şiddetli deprem evde yakaladı, korkuları kameraya yansıdı: "Allah'ım sen bizi koru"
Depremzede yakınları e-Nabız'dan bilgi alabilecekDepremzede yakınları e-Nabız'dan bilgi alabilecek

Bugün Kahramanmaraş merkezli deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Kahramanmaraş deprem ve AFAD Ankara'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Kahramanmaraş deprem kaç şiddetinde oldu? Kahramanmaraş yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREM Mİ OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşlar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

İşte son depremler listesi:

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Kahramanmaraş Deprem Gündem Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title