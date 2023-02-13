Kandilli Rasathanesi'ne göre bugün Kahramanmaraş Göksun'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, Kahramanmaraş Acıelma, Göksun'da deprem mi oldu? 13 Şubat Kahramanmaraş Göksun'da kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi? İşte detaylar...

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6 Şubat 2023 Pazartesi günü ülkemizin birçok ilinde deprem meydana geldi. Bugün 13 Şubat Pazartesi günü de artçılar olmaya devam ediyor. Depremde arama kurtarma çalışmaları devam ederken hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem oldu merak ediliyor. Kahramanmaraş Acıelma, Göksun'da deprem mi oldu? 13 Şubat Kahramanmaraş Göksun'da kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

DEPREM NEREDE OLDU?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Öğle saatlerinde ise aynı bölgede bu kez 7.6'lık şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

BUGÜN DEPREM OLDU MU? (13 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ)

Pazartesi günü meydana gelen büyük depremin ardından bugün artçı depremler olmaya devam ediyor. Özellikle Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya vb. şehirlerimizde artçılar olmaya devam etmektedir.

KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi'ne göre 13 Şubat Pazartesi 2023 bugün saat 22:20'de Kahramanmaraş Acıelma, Göksun'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem civar bölgelerden de hissedildi.