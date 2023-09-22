Kahramankazan'da park halindeki araç alevlere teslim oldu

ANKARA - Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan ticari araç sabah saatlerinde bir anda alev almaya başladı.

Sabah saatlerinde işe gitmek için aracına binen Şafak Atlı aracı çalıştırmak için marşa bastığını birkaç kere denemesine rağmen aracın çalışmadığını sonra bir anda aracın yandığını ve aracın marş dinamosundan yanmış olabileceğini ifade etti.

Araç sahibi Şafak Atlı aracın marş dinamosundan yanmış olabileceğini belirterek, "Sabah arabaya bindim ve çalıştırmaya çalıştım birkaç sefer marş almadı ve ben tekrar marşa bastım. Daha sonrasında araç bir anda yanmaya başladı. Etrafımda bulunan araçlardan yangın tüpü bulmaya çalıştım ama çok geciktim. Ben bulana kadar araç yandı. Allahtan araç boştu. Ekmek teknem yandı" ifadelerini kullandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Aracın boş olması ve etraftaki araçlara sıçramaması ise olası bir yaralanma ve can kaybı yaşanmasının önüne geçti.