Kahraman otobüs şoförü hayat kurtardı

Güzergahından çıkararak kalp krizi geçiren kadın yolcuyu hastaneye ulaştırdı

ERZURUM - Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsünde kalp krizi geçiren kadın yolcu hastaneye yetiştirildi.

Erzurum'da G7A hattında çalışan 25 H 0027 plakalı Özel Halk Otobüsü'ne Yenişehir'de binen bayan yolcu bir süre sonra aniden fenalaştı. Sürücü Ömer Özbekli hemen güzergahını değiştirerek otobüsü Erzurum Şehir Hastanesi istikametine sürdü. Acil servis önüne giderek kalp krizi geçiren kadın yolcuya ilk müdahalesinin yapılmasını sağlayan sürücü adeta kahraman ilan edildi.

Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken otobüs şoförü böylesi bir durumda herkesin aynı sorumlulukla hareket edeceğini söyledi. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan kahraman Otobüs şoförü Ömer Özbekli "Saat 18.30 civarlarıydı, ikinci marketlerde rahatsızlandı, hastane yakındı bize. O sırada bayan bir yolcumuz müdahale etti. Hasta olan genç kızımız kendine gelmediği için bende aracı hastaneye sürdüm" dedi.

"İnsanlık görevimizi yaptık" diyen Özbekli, "Can kurtarmak, hayat kurtarmak çok önemli. Vicdanen rahatım şuanda. Hastaneye kavuşturdum, çocukta iyiymiş, onu da duyduktan sonra daha çok rahat ettim" şeklinde konuştu.