Kim Milyoner İster bilgi yarışmasında milyonluk soruyu açtıran Ahmet Talha Dağlı, izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Kim Milyoner İster'de 500 bin TL'lik soruyu açtıran Ahmet Talha Dağlı kimdir?

Ahmet Talha Dağlı kimdir? Kim Milyoner İster'de 500 bin TL'lik soruyu açtıran Ahmet Talha Dağlı kimdir, kaç TL kazandı?

Genç yaşta gösterdiği performansla Kim Milyoner İster'de dikkatleri çeken Ahmet Talha Dağlı, merak konusu oldu. Peki, Ahmet Talha Dağlı kimdir? Kim Milyoner İster'de milyonluk soruyu açtıran Ahmet Talha Dağlı kimdir?

AHMET TALHA DAĞLI KİMDİR?

Aslen Samsunlu olan Ahmet Talha Dağlı, Bursa doğumludur. Dağlı, 19 yaşındadır. Koç Üniversitesinde Ekonomi bölümü öğrencisidir. Bu yıl çift anadal olarak Matematik bölümüne başlayacak. 4 kardeş olan Ahmet Talha Dağlı'nın hobileri arasında eskrim yapmak ve yemek yapmak yer alıyor.

200 BİN TL'LİK SORU: YUNUS ÖÇAL KADINLAR VOLEYBOLDA HANGİ ÜLKENİN HEM EN ÜST LİGİNDEKİ, BU YIL KUPA ŞAMPİYONU OLMUŞ BİR TAKIMIN HEM DE MİLLİ TAKIMININ BAŞ ANTRENÖRÜDÜR

A. Türkiye

B. Japonya

C. Yunanistan

D. Burkina Faso

Doğru Cevap: Yunanistan

500 BİN TL'LİK SORU: TÜRKİYE'DE BAŞKANLIK VE CUMHURBAŞKANLIĞI YAPMIŞ BU DÖRT KİŞİDEN HANGİSİNİ TAM ADI YANLIŞ YAZILMIŞTIR?

A. Mustafa Bülent Ecevit

B. Süleyman Sami Demirel

C. Mahmut Turgut Özal

D. Ahmet Mesut Yılmaz

Doğru Cevap: Ahmet Mesut Yılmaz