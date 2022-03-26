Kahire'de Ramazan Öncesi Gıda Fuarı Düzenlendi - Haberler

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Kahire'de Ramazan Öncesi Gıda Fuarı Düzenlendi

Xinhua - Genel
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Kahire'de Ramazan Öncesi Gıda Fuarı Düzenlendi

KAHİRE, 26 Mart (Xinhua) — Kahire'de Ramazan ayına birkaç gün kala fiyat artışlarının etkisini biraz azaltmak için Mısır hükümetinin yardımıyla indirimlerin sunulduğu dev bir fuar düzenlendi. Mısırlılar indirimli gıda ürünlerini satın almak için fuar alanına akın etti. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

KAHİRE, 26 Mart (Xinhua) — Kahire'de Ramazan ayına birkaç gün kala fiyat artışlarının etkisini biraz azaltmak için Mısır hükümetinin yardımıyla indirimlerin sunulduğu dev bir fuar düzenlendi. Mısırlılar indirimli gıda ürünlerini satın almak için fuar alanına akın etti. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Xinhua / Genel

Kahire, Mısır, Mart, Genel, Haberler

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