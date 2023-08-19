Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV), 50 bursiyeri için sanat ve sağlık programı düzenledi. Urla Karantina Adası'nda başlayan 2. KAHEV Bursiyer Sanat ve Sağlıklı Yaşam Kampı'na katılan bursiyerlere yaşam, kariyer, organik tarım, müzik terapi ve sağlıklı yaşam sanatı konularında eğitim verildi. KAHEV ayrıca okullarda kütüphane, atölye ve robotik laboratuvarın kurulmasına da destek sağlıyor.

Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV), 50 bursiyeri için sanat ve sağlık programı düzenledi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre Urla Karantina Adası'nda başlayan 2. KAHEV Bursiyer Sanat ve Sağlıklı Yaşam Kampına KAHEV Akademi tarafından verilen 2 aylık eğitimin ardından yapılan sınavda başarılı olan 50 bursiyer katıldı.

Kampta, yaşam, kariyer, organik tarım, müzik terapi, sağlıklı yaşam sanatı konularında katılımcılara eğitim verildi.

Kadın hekimlerin eğitimine burs katkısı sağlayan kurumun okullarda kütüphane, atölye ve robotik laboratuvarın kurulmasına da destek olduğu belirtildi.