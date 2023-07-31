31 Temmuz günü öğlen saatlerinde Kağıthane'de çıkan orman yangını vatandaşları endişelendirdi. Arama motorlarında ise Kağıthane orman yangını söndürüldü mü? Kağıthane orman yangını neden, nerede çıktı? soruları araştırıldı.

Kağıthane orman yangını söndürüldü mü? Kağıthane orman yangını neden, nerede çıktı? merak ediliyor. Kağıthane'de orman yangını Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Merak edilenler arasında ise Kağıthane orman yangını söndürüldü mü? Kağıthane orman yangını neden, nerede çıktı? soruları yer aldı.

KAĞITHANE ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Hamidiye Mahallesi'nde TEM Otoyolu kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Havadan helikopter desteğiyle müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.