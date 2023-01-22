Kağıthane - İstanbul Havalimanı Metrosu ücretsiz mi? Sorusu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açılışın ardından merak konusu oldu ve Kağıthane - İstanbul Havalimanı Metrosu ücretsiz mi? Şeklinde ama motorları üzerinde araştırılmaya başlandı. Günde 800 bin yolcu kapasiteli bu metro hattı sayesinde Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşılabilecek." dedi. Peki, Kağıthane - İstanbul Havalimanı Metrosu ücretsiz mi? Kağıthane - İstanbul Havalimanı Metrosu kaç gün, hangi tarihe kadar ücretsiz?

KAĞITHANE - İSTANBUL HAVALİMANI METROSU ÜCRETSİZ Mİ?

Günde 800 bin yolcu kapasiteli bu metro hattı sayesinde Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşılabilecek." Dedi. Metro hattının ilk ay ücretsiz hizmet vereceğini belirten Erdoğan, "Aynı anda 10 tünel delme makinesi kullandık. Kendi içinde pek çok rekora imza atılan metro inşaatı süreci yerli ve milli olarak milletimize kazandırılmıştır. Hızlı tren konforuyla işleyecek bu metronun sinyalizasyonunu TÜBİTAK iş birliği ile Aselsan gerçekleştirdi. İstanbul Havalimanı'ndan başlayıp Halkalı'ya inecek metro hattımızın çalışması da hızla devam ediyor. Metro hattı 1 ay süreyle ücretsiz olarak istifade edilecek. Bu devletin bütçesi sizler için, bu milli bütçe sizler için. Bizler de sizler için mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.