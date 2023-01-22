Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu ne zaman açılacak? Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu hangi duraklardan geçecek?

Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu hizmete giriyor. Uzun zamandır heyecanla beklenen M11 metro hattı ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul'un en hızlı metrosu olacak hat 120 km hızla İstanbullulara hizmet verecek. Peki, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu ne zaman açılacak? Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu hangi duraklardan geçiyor? Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro ücreti ne kadar? İşte konu hakkkında tüm merak edilenler...