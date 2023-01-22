Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu ne zaman açılacak? Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu hangi duraklardan geçecek?
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Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu hizmete giriyor. Uzun zamandır heyecanla beklenen M11 metro hattı ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul'un en hızlı metrosu olacak hat 120 km hızla İstanbullulara hizmet verecek. Peki, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu ne zaman açılacak? Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu hangi duraklardan geçiyor? Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro ücreti ne kadar? İşte konu hakkkında tüm merak edilenler...
Kağıthane- İstanbul Havalimanı metro hattının açılışı bugün gerçekleşecek. Uzun zamandır heyecanla beklenen M11 metro hattı ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul'un en hızlı metrosu olacak hat 120 km hızla İstanbullulara hizmet verecek. Peki, Kağıthane - İstanbul Havalimanı metro hattı ne zaman açılacak? M11 Kağıthane- İstanbul Havalimanı metrosu hangi duraklardan oluşacak? Kağıthane- İstanbul Havalimanı metrosu ücreti ne kadar olacak? Kağıthane- İstanbul Havalimanı metrosuna nasıl gidilir? Detaylar haberimizde...
İstanbul Havalimanı Metrosu'nun açılışı 22 Ocak Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıylagerçekleştirilecek.
İstanbul havalimanına ulaşımı sağlayacak M11 Kağıthane - İstanbul Havalimanı metro durakları şu şekilde;
- Gayrettepe,
- Kağıthane,
- Hasdal,
- Kemerburgaz,
- Göktürk,
- İhsaniye,
- İstanbul Havalimanı.
İstanbul Havalimanı Metro ücreti, kısa mesafe 9.90 olacak, mesafe uzadıkça 12 TL'ye çıkacak.
İstanbul Havalimanı metrosuna ulaşabilmek için metrobüs kullanmak durumunda olanlar ilk etapta metrobüs ile Mecidiyeköy istasyonuna ulaşacak buradan alta inerek M7 Yıldız - Mahmutbey metrosuna binecekler ardından Kağıthane durağında inerek havalimanına aktarma yapabilecekler.