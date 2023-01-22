Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, canlı yayında bugün açılacak olan Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattıyla ilgili merak edilenleri anlattı. Bunlardan en çok merak edilenlerden bir tanesi de Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu kaç TL? Sorusu olmuştu. Peki, Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu kaç TL? Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro ücreti kaç TL olacak?

Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu kaç TL? Sorusu, metro açılışının gerçekleştirilmesi ile merak konusu haline geldi ve arama motorları üzerinden araştırılmaya başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NTV yayınında soruları yanıtladı. Bakan, bugün açılışı yapılacak Kağıthane- İstanbul Havalimanı Metro hattının saatte 120 kilometre ile Türkiye'nin en hızlı metrosu olacağını belirtti. Peki, Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu kaç TL? Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro ücreti kaç TL olacak?

KAĞITHANE-İSTANBUL HAVALİMANI METROSU KAÇ TL?

Metro hattının ilk ay ücretsiz hizmet vereceğini belirten Erdoğan, "Aynı anda 10 tünel delme makinesi kullandık. Kendi içinde pek çok rekora imza atılan metro inşaatı süreci yerli ve milli olarak milletimize kazandırılmıştır. Hızlı tren konforuyla işleyecek bu metronun sinyalizasyonunu TÜBİTAK iş birliği ile Aselsan gerçekleştirdi. İstanbul Havalimanı'ndan başlayıp Halkalı'ya inecek metro hattımızın çalışması da hızla devam ediyor. Metro hattı 1 ay süreyle ücretsiz olarak istifade edilecek. Bu devletin bütçesi sizler için, bu milli bütçe sizler için. Bizler de sizler için mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"HAVALİMANINA KADAR YOLCULUK 12 TL OLACAK"

Vatandaşların ücret konusundaki merakını gideren Bakan, "İstanbul Havalimanı Metro ücreti, metrobüs ücretiyle aynı olacak. Kısa mesafe 9,90 TL olacak, havalimanı ise 12 TL olacak. Uzunluğuna göre ücretlendirilecek. Öğrenciler de bu ücretin yarısını ödeyecek. Burada hem İstanbulkart hem Türkiyekart hem de kredi kartı ile ödeme yapılabilecek. Turnikeler buna uygun yapıldı." ifadelerini kullandı.