Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni'nde konuştu ve Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu kaç dk sürüyor? Sorusu yapılan açıklama ile birlikte yanıt buldu. Peki, Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu kaç dk sürüyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilenleri açıkladı!

Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu kaç dk sürüyor? Sorusu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu dair merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen açılış töreninde merak edilmekte olan sorular yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu kaç dk sürüyor? Sorusunu da yanıtladı. Peki, Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu kaç dk sürüyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilenleri açıkladı!

KAĞITHANE-İSTANBUL HAVALİMANI METROSU KAÇ DK SÜRÜYOR?

"Kendi içinde pek çok rekora imza atılan metro inşaatı süreci yerli ve milli olarak milletimize kazandırılmıştır. Günde 800 bin yolcu kapasiteli bu metro hattı sayesinde Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşılabilecek." Dedi.

KAĞITHANE - İSTANBUL HAVALİMANI METROSU ÜCRETSİZ Mİ?

Metro hattının ilk ay ücretsiz hizmet vereceğini belirten Erdoğan, "Aynı anda 10 tünel delme makinesi kullandık. Kendi içinde pek çok rekora imza atılan metro inşaatı süreci yerli ve milli olarak milletimize kazandırılmıştır. Hızlı tren konforuyla işleyecek bu metronun sinyalizasyonunu TÜBİTAK iş birliği ile Aselsan gerçekleştirdi. İstanbul Havalimanı'ndan başlayıp Halkalı'ya inecek metro hattımızın çalışması da hızla devam ediyor. Metro hattı 1 ay süreyle ücretsiz olarak istifade edilecek. Bu devletin bütçesi sizler için, bu milli bütçe sizler için. Bizler de sizler için mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

KAĞITHANE-İSTANBUL HAVALİMANI METROSU KAÇ TL?

Vatandaşların ücret konusundaki merakını gideren Bakan, "İstanbul Havalimanı Metro ücreti, metrobüs ücretiyle aynı olacak. Kısa mesafe 9,90 TL olacak, havalimanı ise 12 TL olacak. Uzunluğuna göre ücretlendirilecek. Öğrenciler de bu ücretin yarısını ödeyecek. Burada hem İstanbulkart hem Türkiyekart hem de kredi kartı ile ödeme yapılabilecek. Turnikeler buna uygun yapıldı." ifadelerini kullandı.