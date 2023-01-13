Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbulluların uzun zamandır beklediği Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın açılış tarihini vatandaşlara duyurdu. Heyecanla beklene metro hattı hakkında merak edilenler ise Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ne zaman açılacak? Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı açıldı mı? soruları ile aratıldı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kağıthane- İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Adil Karaismailoğlu, daha sonra Kağıthane- İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın açılacağı tarihi açıkladı. Peki, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ne zaman açılacak? Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı açıldı mı?

KAĞITHANE- İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Karaismailoğlu, "Kağıthane - İstanbul Havalimanı metro hattımızı, 9 gün sonra 22 Ocak 2023 pazar günü Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleri ile hizmete açıyoruz. Başta İstanbulluların olmak üzere ve dünyanın hizmetine sunuyoruz. İstanbul ile dev bir eseri ve muhteşem bir hizmeti daha buluşturmanın mutluluğu ve gururu içindeyiz." diye konuştu. Toplamda 6 hatta çalışıldığını aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Dünyanın en teknojik ve modern kent içi raylı sistem projelerini bir bir hayata geçiriyoruz. Yaklaşık 96 km'lik 6 hatta İstanbul için çalışıyoruz. Bu hatlar; Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattı yanı sıra; Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören- Bağcılar Kirazlı Metro hattı, Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro hattı, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı, Kazlıçeşme – Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ve Altunizade – Ferah Mahallesi- Çamlıca Camii – Bosna Bulvarı Metro Hattı projeleridir. Bu hatlarımızı tamamlayarak, 284,3 kilometre olan İstanbul'un raylı sistem ağını 380,2 kilometreye yükselteceğiz." dedi.