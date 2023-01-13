Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği İstanbul Havalimanı'na şehir merkezinden ulaşımı sağlamak için inşa edilen Kâğıthane-İstanbul Havalimanı metrosu için geri sayım başladı. Yapımında son aşamaya gelinen yeni hat üzerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kağıthane- İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda incelemelerde bulundu. Peki, Kâğıthane- İstanbul Havaalanı Metro hattı ne zaman açılacak? Kağıthane- İstanbul Havaalanı Metro hattı hangi duraklatan geçecek? İşte detaylar...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kağıthane- İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Adil Karaismailoğlu, daha sonra Kağıthane- İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın açılacağı tarihi açıkladı. Peki, Kağıthane- İstanbul Havaalanı Metro hattı ne zaman açılacak? Kağıthane- İstanbul Havaalanı Metro hattı hangi duraklatan geçecek? Detaylar haberimizde..

İSTANBUL HAVAALANI - KAĞITHANEMETRO HATI NE ZAMAN AÇILACAK?

Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu 22 Ocak 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

KAĞITHANE İSTANBUL METRO HATTI DURAKLARI NELER?

Kâğıthane- İstanbul Havaalanı metro hattının geçeceği ilçeler belli oldu. Ulaştırma ve At yapı Bakanlığından yapılan duyuruya göre. Hatta yolculuk süresi 24 dakika olacak 7 duraktan oluşacak yeni metro hattı şu duraklardan ve istasyonlardan geçecek.