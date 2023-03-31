Kağıthane ilçesinde yaşanan elektrik kesintisi sonrasında vatandaşlar tarafından elektrikler ne zaman gelecek sorusu araştırılmakta. Elektrik kesintisinin ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki, Kağıthane elektrikler ne zaman gelecek? Kağıthane elektrik kesintisi saat kaçta bitecek? İşte detaylar...

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşandığı bildirilmekte. Kağıthane ilçesinde yaşanan elektrik kesintisi sonrasında vatandaşlar tarafından elektrikler ne zaman gelecek sorusu araştırılmakta. Elektrik kesintisinin saat kaçta biteceği merak konusu oldu. Peki, Kağıthane elektrikler ne zaman gelecek? Kağıthane elektrik kesintisi saat kaçta bitecek? Detaylar haberimizde...

KAĞITHANE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde elektrik kesintisi yaşandığı bildirilmekte. İlçede ne zaman elektriklerin geleceği araştırılıyor. Kağıthane ilçesindeki elektrik kesintisinin saat kaçta biteceği hakkında detayları okumak için KAĞITHANE ELEKTİK KESİNTİSİ! yazısına tıklayınız.

KAĞITHANE ELEKTİK KESİNTİSİ SAAT KAÇTA BİTECEK?

Yaşanan elektrik kesintileri BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde görülmektedir. İstanbul Kağıthane ilçesinde şu an için planlı bir elektrik kesintisi görülmemektedir. Sitede Kağıthane ilçesinde yer alan planlı kesintiler şu şekildedir:

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah BARBAROS, DOLUNAY, DOSTLUK, DİK sk bölgelerinde 31/03/2023 09:30:00 - 31/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.