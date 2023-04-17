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Kağıthane elektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan Kağıthane elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Kağıthane elektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan Kağıthane elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

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BEDAŞ sitesinde yer alan planlı elektrik kesintisi duyurusunun ardından vatandaşlar Kağıthane elektrik kesintisi hakkındaki detayları araştırdı. Kağıthane'de meydana gelen elektrik kesintisinin üzerine arama motorlarında Kağıthane elektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan Kağıthane elektrik kesintisi ne zaman bitecek? soruları araştırıldı.

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Kağıthane elektrikler ne zaman gelecek? sorusu merak ediliyor. 17 Nisan Pazartesi günü Kağıthane'de meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar Kağıthane elektrikler ne zaman gelecek? sorusuna yanıt aradı. BEDAŞ tarafından yapılan duyurunun ardından merak edilen Kağıthane elektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan Kağıthane elektrik kesintisi ne zaman bitecek? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

KAĞITHANE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

BEDAŞ tarafından yapılan açıklama şöyle;

Kağıthane elektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan Kağıthane elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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