Kağıthane elektrik ne zaman gelecek? Kağıthane elektrikler ne zaman gelecek? 24 Haziran Elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Kağıthane'de meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle Kağıthane'de ikamet eden vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından Kağıthane elektrik ne zaman gelecek? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Kağıthane elektrik ne zaman gelecek? Kağıthane elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

KAĞITHANE ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

Kağıthane merkez mahallesinde meydana gelen elektrik kesintisinin 24 Haziran saat 12:00'da giderilmesi öngörülmekte. Fakat bu durum ilerleyen saatlerde farklılık gösterilebilir. Yaşanacak olan sıcak gelişmeler ile birlikte haberimiz güncellenecektir.