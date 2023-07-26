Kağıthane'de yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle vatandaşlar Kağıthane elektrik ne zaman gelecek sorusunu merak ediyor. Peki, Kağıthane elektrik ne zaman gelecek? 26 Temmuz Çarşamba Kağıthane elektrik kesintisi!

Kağıthane'de meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle Kağıthane'de ikamet eden vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından Kağıthane elektrik ne zaman gelecek? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Kağıthane elektrik ne zaman gelecek? Kağıthane elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

KAĞITHANE ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah ÇEŞME sk bölgelerinde 26/07/2023 01:00:00 - 26/07/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.