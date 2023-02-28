Kağıthane Devlet Hastanesi için tahliye kararı alınmasının ardından vatandaşlar Kağıthane Devlet Hastanesi ne zaman, kaç yılında yapıldı? merak ediyor. İşte, Kağıthane Devlet Hastanesi kaç yılında yapıldı? Detaylar...

Kağıthane Devlet Hastanesi ne zaman yapıldı? Kağıthane Devlet Hastanesi için tahliye kararı alınmasının ardından vatandaşlar Kağıthane Devlet Hastanesi ne zaman, kaç yılında yapıldı? merak ediyor. İşte, Kağıthane Devlet Hastanesi kaç yılında yapıldı? Detaylar haberimizde...

KAĞITHANE DEVLET HASTANESİ NE ZAMAN YAPILDI?

Kağıthane Devlet Hastanesi, 18 Mayıs 2005 yılında inşa edilmiştir.

Dün İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın Fatih'te bulunan binalarında sağlık ve eğitim hizmeti, binalardaki deprem risk durumu sebebiyle durduruldu. Bu gelişmenin ardından bugün de Kağıthane Devlet Hastanesi için tahliye kararı alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kağıthane Devlet Hastanemiz, Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanemize taşınarak hizmete devam edecektir." dedi.

DEPREME DAYANIKSIZ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Dün yaşanan gelişmenin ardından dikkat çeken bir karar daha alındı. Kağıthane Devlet Hastanesi'nin depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle taşınmasına karar verildi. Hastanenin kısa bir süre içinde tahliye edileceği bildirildi.

SEYRANTEPE'DE HİZMET VERECEKLER

Karar, hastane çalışanlarına tebliğ edildi. Bugün itibariyle gelen hastalara da durum açıklanıyor. Hastanedeki sağlık çalışanları Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Hastanesinde hizmet verecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili "İstanbul Kağıthane Devlet Hastanemiz, Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanemize taşınarak hizmete devam edecektir." açıklamasını yaptı.