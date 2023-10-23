Kağıthane'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Kağıthane'de TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, 20.00 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde seyir halindeki 34 EPS 497 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıktığını fark eden otomobil sürücüsü, otomobili emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Motor kısmında başlayan yangın kısa sürede tüm otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.