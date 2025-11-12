Haberler

Kağıthane'de patlama mı oldu, İstanbul Kağıthane'de neden patlama oldu, ölü yaralı var mı?

Kağıthane'de patlama mı oldu, İstanbul Kağıthane'de neden patlama oldu, ölü yaralı var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir binada çıkan yangının ardından şiddetli bir patlama yaşandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Meydana gelen patlamada bir kişinin yaralandığı öğrenildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, patlamanın büyük ihtimalle doğalgazdan kaynaklandığının değerlendirildiği belirtildi. Kağıthane'de gerçekten bir patlama olup olmadığı, patlamanın nedeni ve can kaybı ya da yaralı durumu merak konusu olurken, yetkililer patlamada yalnızca bir kişinin yaralandığını duyurdu.

İSTANBUL KAĞITHANE'DE PATLAMA NEDEN MEYDANA GELDİ?

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir binada çıkan yangının ardından şiddetli bir patlama yaşandı.

ÖNCE ALEVLER YÜKSELDİ, ARDINDAN PATLAMA OLDU

Yahya Kemal Mahallesi'nde bulunan bir binada henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Kısa süre sonra yangını takip eden bir patlama meydana geldi.

BÖLGEDE KORKU VE PANİK YAŞANDI

Patlamanın etkisi çevrede endişeye yol açtı. Olay üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin binada inceleme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

PATLAMA ANI KAMERALARA YANSIDI

Patlamanın gerçekleştiği anın, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: DOĞALGAZ ŞÜPHESİ

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, patlamanın büyük olasılıkla doğalgazdan kaynaklandığının değerlendirildiği bildirildi. Açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

12 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 22.00 sularında Yahya Kemal Mahallesi Güler Sokak'ta bulunan altı katlı bir binanın ikinci katında patlama meydana geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlamanın ardından çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine yönlendirildi. Patlama sonrası çıkan yangın söndürülürken, yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, patlamanın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Düşen uçağın karakutusu Türkiye'de

Düşen uçakta sis perdesini aralayabilir! Türkiye'ye getirildi
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti

Duayen sanatçı doğum gününde hayata veda etti
Kağıthane'de bir binada patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'un göbeğinde patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın Lookman için hazırladığı dev teklif belli oldu

Süper Lig devinden çılgın hamle: Lookman için tam 40 milyon euro
Çaresizlik neler yaptırıyor! Naylon torbalara doldurup evlerinde kullanıyorlar

Çaresizliğin görüntüsü! Torbalara doldurup evlerine götürüyorlar
Tekirdağlı şehidimizin babasından yürekleri dağlayan sözler: 3 gün önce Allah bana söyletti

Şehidimizin babası yürekleri dağladı: 3 gün önce Allah bana söyletti
Kan donduran olay! Polis memuru, ailesini katletti

Kan donduran olay! Polis memuru, ailesini katletti
Galatasaray'ın Lookman için hazırladığı dev teklif belli oldu

Süper Lig devinden çılgın hamle: Lookman için tam 40 milyon euro
Ahmed Şara'ya parfüm sıkan Trump 'Kaç eşin var?' diye sordu

Şara'ya parfüm sıkan Trump'ın "Eş" sorusu olay oldu
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Çankırı'da halı sıkma makinesine kapılan kadın hayatını kaybetti

Halı yıkama dükkanında korkunç olay! Genç kadın feci şekilde can verdi
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Barcelona'dan Osimhen bombası! Hazırladıkları rapor bile belli

Barcelona'dan Osimhen bombası
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı

Ekipler kayıp annenin cansız bedenini bu halde bulmuş
'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu

Süreci yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.