Kağıthane'de patlama mı oldu, İstanbul Kağıthane'de neden patlama oldu, ölü yaralı var mı?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, patlamanın büyük ihtimalle doğalgazdan kaynaklandığının değerlendirildiği belirtildi. Kağıthane'de gerçekten bir patlama olup olmadığı, patlamanın nedeni ve can kaybı ya da yaralı durumu merak konusu olurken, yetkililer patlamada yalnızca bir kişinin yaralandığını duyurdu.

İSTANBUL KAĞITHANE'DE PATLAMA NEDEN MEYDANA GELDİ?

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir binada çıkan yangının ardından şiddetli bir patlama yaşandı.

ÖNCE ALEVLER YÜKSELDİ, ARDINDAN PATLAMA OLDU

Yahya Kemal Mahallesi'nde bulunan bir binada henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Kısa süre sonra yangını takip eden bir patlama meydana geldi.

BÖLGEDE KORKU VE PANİK YAŞANDI

Patlamanın etkisi çevrede endişeye yol açtı. Olay üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin binada inceleme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

PATLAMA ANI KAMERALARA YANSIDI

Patlamanın gerçekleştiği anın, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: DOĞALGAZ ŞÜPHESİ

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, patlamanın büyük olasılıkla doğalgazdan kaynaklandığının değerlendirildiği bildirildi. Açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

12 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 22.00 sularında Yahya Kemal Mahallesi Güler Sokak'ta bulunan altı katlı bir binanın ikinci katında patlama meydana geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlamanın ardından çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine yönlendirildi. Patlama sonrası çıkan yangın söndürülürken, yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, patlamanın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.