Kağıthane'de Otomobil Korkulukları Aşıp Yola Düştü: 2 Yaralı

Çağlayan Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kiralık otomobil, park halindeki araçlara ve duvara çarptıktan sonra korkulukları aşarak istinat duvarının altındaki yola düştü. İki kişi hafif yaralı olarak tedavi edildi.

Kağıthane'de korkulukları aşıp istinat duvarının altındaki yola düşen otomobildeki iki kişi yaralandı.

Çağlayan Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 FFF 632 plakalı kiralık otomobil, önce park halindeki 34 RL 1985 ve 34 DLZ 306 plakalı otomobillere, ardından duvara çarptıktan sonra kaldırımdaki korkulukları aştı.

Otomobil, istinat duvarının altındaki yolda park halinde olan 06 AFC 620 ve 34 DCG 928 plakalı araçların üzerine düştü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kiralık otomobildeki biri kadın iki kişi, hafif yaralı olarak yakındaki tıp merkezinde tedavi edildi.

Kazada araçlarda hasar oluştu.