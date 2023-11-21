Kağıthane'de freni tutmayan araç apartman bahçesine düştü

Kağıthane'de sürücüsünün park etmeye çalıştığı esnada freni tutmayan hafif ticari araç, kaldırımı aşarak apartman bahçesine düştü. Sürücü kendi imkanları ile araçtan çıkarak kurtulurken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kağıthane'de sürücüsünün park etmeye çalıştığı esnada freni tutmayan hafif ticari araç, kaldırımı aşarak apartman bahçesine düştü. Kaza sonrası sürücü kendi imkanları ile araçtan çıkarak kurtulurken, kaza sonrası araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi Nezir Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen sürücü 34 EHZ 767 plakalı hafif ticari aracını sokak üzerine park etmeye çalıştığı esnada frenlerinin tutmaması sonucu kaymaya başladı. Yaklaşık 10 metre kayan araç daha sonra korkuluklara çarparak apartmanın bahçesine düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, hafif ticari aracın sürücüsü kaza sonrası kendi imkanları ile araçtan çıktı.

Kaza sonrası, apartmanın bahçesine düşen hafif ticari aracı kaldırma çalışmaları sürerken, kaza esnasında sokak üzerinde kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL