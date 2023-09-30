Son zamanlarda artan deprem olayları nedeniyle vatandaşlar fay hattı konusunda merak içinde. Bu merakın odak noktalarından biri Kağıthane ilçesi. Kağıthane'de fay hattı var mı, Kağıthane'den fay hattı geçiyor mu soruları sıkça soruluyor. Peki, Kağıthane'de fay hattı var mı? Kağıthane'den fay hattı geçiyor mu?

Son günlerde en çok merak edilen sorular arasında Kağıthane'de fay hattı var mı? Kağıthane'den fay hattı geçiyor mu? Soruları yer alıyor. Birçok vatandaş Kağıthane'de fay hattı var mı? Sorusunu merak ediyor ve arama motorları üzerinde araştırıyor. Bu haberimizde merak edenler için Kağıthane'de fay hattı var mı? Sorusunu yanıtladık. Peki, Kağıthane'de fay hattı var mı? Kağıthane'den fay hattı geçiyor mu?

KAĞITHANE'DE FAY HATTI VAR MI?

Türkiye'nin Yeni Deprem Tehlike Haritası 23 yıl aradan sonra yeniden düzenlendi. Uzmanlar, İstanbul'da deprem riski taşıyan bölgeleri küçük deprem riski, orta deprem riski ve yüksek deprem riski olmak üzere üç aşamada ele alıyor. Kağıthane, zemin sağlamlığı ve fay hatlarına uzak mesafede oluşu sebebiyle küçük deprem riski taşıyan ilçeler arasında yer aldı. Kağıthane'nin zemin yapısı Trakya Formasyonu olarak adlandırılıyor.