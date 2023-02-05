Son zamanlarda meydana gelen depremler sebebiyle vatandaşlar fay hatları hakkında birçok detayı merak etmeye ve araştırmaya başladı. Bu sorular arasında Kağıthane'de fay hattı var mı? Sorusu da yer alıyor. Kağıthane'de fay hattı var mı? Sorusu konuya ilişkin en çok merak edilenler arasında. Peki, Kağıthane'de fay hattı var mı? Kağıthane'den fay hattı geçiyor mu?

Son günlerde en çok merak edilen sorular arasında Kağıthane'de fay hattı var mı? Kağıthane'den fay hattı geçiyor mu? Soruları yer alıyor. Birçok vatandaş Kağıthane'de fay hattı var mı? Sorusunu merak ediyor ve arama motorları üzerinde araştırıyor. Bu haberimizde merak edenler için Kağıthane'de fay hattı var mı? Sorusunu yanıtladık. Peki, Kağıthane'de fay hattı var mı? Kağıthane'den fay hattı geçiyor mu?

KAĞITHANE'DE FAY HATTI VAR MI?

Türkiye'nin Yeni Deprem Tehlike Haritası 23 yıl aradan sonra yeniden düzenlendi. Kağıthane, zemin sağlamlığı ve fay hatlarına uzak mesafede oluşu sebebiyle küçük deprem riski taşıyan ilçeler arasında yer aldı.