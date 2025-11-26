Kağıthane'de ağabey 15 yaşındaki kız kardeşini rahatsız eden 2 kişiyi bıçakladı: 'Yeğenimi taciz ediyorlarmış'

KAĞITHANE'de 15 yaşındaki E.N.'yi rahatsız ettikleri öne sürülen M.M.B.(29) ile K.A.(18), ağabeyi M.C.N. (16) tarafından çıkan kavgada bıçaklandı. Sokağın karıştığı olayda M.M.B. hafif ve K.A. ise ağır yaralandı. Ambulansa alınan yaralılara saldırmaya çalışan çocuğun amcası Kaya Navruz ise güçlükle olay yerinden uzaklaştırıldı. Olayda gözaltına alınan M.C.N., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Amca Kaya Navruz, "Bir haftadır yeğenimi taciz ediyorlarmış. En sonunda kolundan turup numarasını istiyorlar. Esnaf alaşağı etmiş, kim bıçakladı bilmiyoruz" dedi.

Olay, 23 Kasım Pazar günü saat 13.45 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kız çocuğu E.N., 2 kişi tarafından rahatsız edildi. E.N.'nin durumu anlatması üzerine ağabeyi M.C.N., kardeşini rahatsız ettiği öne sürülen 2 kişiyi sokakta gördü. Taraflar arasından çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bıçağını çıkaran M.C.N., M.M.B.'yi kolundan, K.A.'yı ise koltuk altından yaraladı. Sokağın karıştığı kavgayı ayırmak için çevredeki vatandaşlar araya girdi. Dakikalarca süren kavgaya Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri müdahale etti.

KARDEŞİNİ RAHATSIZ EDENLERİ BIÇAKLADI

Olayda bıçağı kullanan çocuğun ağabeyi M.C.N., polis tarafından gözaltına alındı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan M.M.B. ve ağır yaralanan K.A.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bu sırada E.N.'nin amcası Kaya Navruz ise ambulansta müdahale edilen yaralılara saldırmaya çalıştı. Saldırgan çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle uzaklaştırıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırılan M.M.B. tedavisinin ardından taburcu edildi. Ağır yaralı K.A.'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Diğer yandan emniyete götürülen M.C.N., hakkında işlem başlatılmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan M.C.N., 'Kasten yaralama' suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'KOLUNDAN TUTUP NUMARASINI İSTEMİŞLER'

E.N.'nin amcası Kaya Navruz, "Bir haftadır yeğenimi taciz ediyorlarmış. En sonunda burada marketin olduğu yerde kolundan tutuyorlar ve numarasını istiyorlar. Yeğenim de numarasını vermeyince dükkana doğru kaçıyor. Oradan da esnaf onları al aşağı ediyorlar. Biz evdeydik zaten. Böyle bir olay var dediler; yeğenini taciz ettiler dediler. Biz de o anda tabii ne olduğunu şaşırdık. Hemen buraya geldik. Bu çevrede oldu. Sağ olsun esnaf arkadaşlar da geldiler. Onları yakalamışlar, linç etmişler. Biz de olaya sonradan dahil olduk. Olay bundan ibaret işte. Bıçaklama olayı o kalabalıkta olmuş. O esnada kim yaptı onu bilmiyoruz." dedi.

'ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK'

Olaya müdahale eden bir esnaf ise, "Pazar günü öğretmenler günü hazırlığı yaparken dükkanda yoğun bir müşteri vardı. Bir müşteriye bakarken dışarıdan bağırış sesini duydum. Kuaförün burada esnaf arkadaşlarımızın, kuaförün kadınların buradan 2 şahsın peşinden koştuğunu gördük. İlk 2-3 dakika ses çıkmadı, müdahale etmedik. Müdahale edecek birşey kalmadı. Daha sonra esnaf arkadaşımızın orada çalışan bir elemanının taciz ettiğini öğrendik ve bağırmaya başladılar. Bu bağırışmaya tabi biz sessiz kalamadık. Daha sonra şahıslar kaçmaya çalıştılar. Biz de tabii ki vatandaş olarak üzerimize düşen ilk müdahale yaptık şahıslara zarar vermeyecek bir şekilde. Bu tür olayların olmasını istemiyoruz. Bizim de annemiz var, kız kardeşimiz var, bacılarımız var. Bu olay karşısında hiçbir zaman sessiz kalmayı istemiyoruz" ifadelerini kullandı.