Kağıthane'da freni tutmayan otomobil doğalgaz kutusuna çarptı

Kağıthane Çağlayan'da freni tutmadığı iddia edilen otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak önce doğalgaz kutusuna ardından da binanın girişine çarparak durabildi. Kazadan sürücü yara almadan kurtulurken, kopan doğal gaz borusundan sızan gazlar sokağa yayıldı. Binanın girişinin kapanması nedeniyle vatandaşlar bir süre içeriye giremedi.

Kağıthane'de faciadan dönüldü: Freni tutmayan araç doğalgaz kutusuna çarptı

Çağlayan'da freni tutmayan otomobil doğalgaz kutusuna çarparak durabildi

Kaza nedeniyle borudan sızan gazlar sokağa yayıldı

Aracın bina girişine çarpması sonucu vatandaşlar evlerine giremedi

İSTANBUL - Kağıthane Çağlayan'da freni tutmadığı iddia edilen otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak önce doğalgaz kutusuna ardından da binanın girişine çarparak durabildi. Kazadan sürücü yara almadan kurtulurken, kopan doğalgaz borusundan sızan gazlar sokağa yayıldı. Binanın girişinin kapanması nedeniyle vatandaşlar bir süre içeriye giremedi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan Enis Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yokuş aşağıya sokakta seyreden Kenan Ağbaba'nın kontrolündeki 34 VRT 54 plakalı otomobilin iddiaya göre frenleri tutmadı. Sürücünün kontrolünden çıkan araç, bir süre sonra bir binanın önündeki doğalgaz kutusuna çarptı. Araç ardından da binanın girişine çarparak durabildi.

Faciadan dönüldü

Kazada sürücü Ağbaba yara almadan kurtulurken, doğalgaz borusunun kopması sonucu sızan gazlar sokağı sardı. İGDAŞ ekiplerinin müdahalesi sonucu gaz durdurulurken, itfaiye ekipleri de çevrede önlem aldı. Kaza sonucu binanın girişinin kapanması nedeniyle vatandaşlar bir süre evlerine giremedi. Öte yandan polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

"Diğer araçlara vurmaktansa aracı duvara çarptım"

Kazayla ilgili konuşan Kenan Ağbaba, "Ben aşağıya doğru gidiyordum. Oradan çıkarken arabanın frenleri tutmadı. Diğer araçlara vurmaktansa aracı duvara çarptım. O sırada yolda kimse yoktu. Evin doğal gaz borusu patladı. Ne oldu bilmiyorum ama fren patladı galiba. Fren tutmadı. Bir anda duvara vurduk" dedi.

Virajı alamayan kadın sürücü ölümden döndü

Öte yandan Merkez Mahallesi Cendere Caddesi üzerinde lüks otomobille seyreden Nurten Aslan ise virajı alamayarak kaldırıma çıktı. Kadın korkuluklara çarparak dereye uçmaktan kurtuldu. Kazayla ilgili polis çalışma başlattı.