Kağıthane Belediyesi Lale Sitesi sakinlerine tapularını teslim etti

Kağıthane Belediyesi tarafından Lale sitesinde ikametgah eden vatandaşların 30 yıldır almayı bekledikleri tapuları, törenle teslim edildi.

Törende konuşan Kağıthane Belediyesi Başkanı Mevlüt Öztekin, "Geçen hafta sadabad sitesinin bu hafta da Lale sitesinin tapu sorununu çözdük. Tam 30 yıldır çözülemeyen tapu sorunlarını söz verdiğimiz gibi bir bir çözüme kavuşturuyoruz. Tapuları 1 metrekare arsa değerine denk gelecek şekilde teslim ediyoruz. Bölgede güncel rakamlara göre dairenin bir tanesi 2 milyon liradan satılırken, 65 bin liraya vatandaşlarımız tapu sahibi oldular. Bu noktada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilgili bakan ve milletvekillerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Tapularını teslim alan ailelerimize tapularının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

İlçenin en eski yerleşim alanlarından biri olan sitede ağırlıklı olarak Balkanlardan Türkiye'ye göç eden aileler oturuyor. Türkiye'ye zorunlu göçle birlikte o dönem ailelerin yeni bir hayat kurmaları için evler teslim edilmiş ancak tapuları verilmemişti.

Belediye'ye müracaatını tamamlayan 260 aileye tapuları teslim edildi. 68 aile de müracaatlarını tamamladığında bu sayı 328'e ulaşacak.