Kağıthane Belediyesi hangi partiden? Kağıthane Belediye Başkanı kimdir?

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KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Kağıthane Belediyesi başkanı Mevlüt Öztekin'dir.

MEVLÜT ÖZTEKİN KİMDİR?

1981 doğumlu, aslen Sivas Koyulhisar'lı olan Öztekin, ilk ve orta öğrenimini Kağıthane'de tamamladı. 1999 yılında Kağıthane İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. 2005 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Üniversite hayatında öğrenci fakülte başkanlığı ve gençlik teşkilatlarında aktif görevlerde bulundu.

2005-2009 yılları arasında özel sektörde yazılım mühendisi olarak çalıştığı dönemlerde Kurumsal kaynak planlama programı üzerine uygulamalar geliştirdi.

2005-2008 tarihleri arasında AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2009-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Kağıthane Belediye Meclis üyesi olarak görev yaptı.

2009-2018 yılları arasında Kağıthane Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Üniversitede "algoritma ve veri tabanı" üzerine fahri olarak dersler verdi. Birçok sivil toplum kuruluşunda mütevelli heyeti üyesi ve yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı.

AK Parti Kağıthane 6. Olağan İlçe Kongresinde İlçe Başkanı olarak seçildi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kağıthane Belediye Başkanı seçildi. Öztekin, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.