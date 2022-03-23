Kağıthane Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Mevlüt Öztekin Kağıthane Belediyesi hangi partiden?

Kağıthane Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin gündemin en çok merak edilen

isimlerinden biri oldu. Peki, Kağıthane Belediye Başkanı kimdir? Kağıthane Belediye

Başkanı Mevlüt Öztekin hangi partili?

KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANI MEVLÜT ÖZTEKİN KİMDİR?

1981 doğumlu, aslen Sivas Koyulhisar'lı olan Öztekin, ilk ve orta öğrenimini Kağıthane'de

tamamladı. 1999 yılında Kağıthane İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. 2005 yılında Doğu Akdeniz

Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Üniversite hayatında öğrenci fakülte başkanlığı ve gençlik teşkilatlarında aktif görevlerde

bulundu.

2005-2009 yılları arasında özel sektörde yazılım mühendisi olarak çalıştığı dönemlerde

Kurumsal kaynak planlama programı üzerine uygulamalar geliştirdi.

2005-2008 tarihleri arasında AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl

Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2009-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Kağıthane Belediye

Meclis üyesi olarak görev yaptı.

2009-2018 yılları arasında Kağıthane Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Üniversitede "algoritma ve veri tabanı" üzerine fahri olarak dersler verdi. Birçok sivil toplum

kuruluşunda mütevelli heyeti üyesi ve yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı.

AK Parti Kağıthane 6. Olağan İlçe Kongresinde İlçe Başkanı olarak seçildi.

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