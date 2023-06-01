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Kağıt toplayıcı motosiklete otomobil çarptı: 3 yaralı

Kağıt toplayıcı motosiklete otomobil çarptı: 3 yaralı

Otomobil Haberleri

Batman'da, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 3 tekerlekli kağıt toplayıcı motosiklete otomobil çarptı. Motosikletteki 2 kişi ile otomobilin sürücüsü yaralandı.

BATMAN'da, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 3 tekerlekli kağıt toplayıcı motosiklete otomobil çarptı. Motosikletteki 2 kişi ile otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Batman- Siirt Çevre Yolunda meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan C.Ç. yönetimindeki kağıt toplayıcı motosiklete, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LK 5656 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletteki C.Ç. ve B.D. ile otomobil sürücüsü yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil

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