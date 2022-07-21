Kağan Moradaoğlu kimdir? Kağan Moradaoğlu kaç yaşında, nereli? Kağan Moradaoğlu hayatı ve biyografisi ne?

Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu 2022-YKS'ye giren adaylar arasında yer aldı. Moradaoğlu, bu yıl girdiği 2022-YKS Türkçe Matematik (TM) alanında derece yaptı. Peki, Kağan Moradaoğlu kimdir? Kağan Moradaoğlu kaç yaşında, nereli? Kağan Moradaoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

KAĞAN MORADAOĞLU KİMDİR?

Kağan Moradaoğlu 10 Ocak 2003 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Doğduğu şehrin takımı Trabzonspor'un altyapısında futbola adım atan Kağan Moradaoğlu, takımının U16 ve U17 kategorilerinde forma giydi.

Buradaki performansıyla beğeni kazanan Kağan Moradaoğlu, U14 ve U17 Milli Takım kadrolarına da çağırıldı. 2003 doğumlu genç kaleci Kağan Moradaoğlu son olarak Trabzonspor ile profesyonel sözleşme imzaladı. 4 Şubat 2019 tarihinde başlayan sözleşme, 31 Mayıs 2021 yılına kadar geçerli olacak.

Geçen sezon ciddi bir omuz sakatlığı yaşayan ve yaklaşık 6-7 ay tedavisi süren Kağan, sezon başından bu yana A takımla çalışıyor. 1.93 boyundaki genç file bekçisi, soğukkanlı yapısı ve yakın mesafe kurtarışlarıyla öne çıkıyor.

Trabzonspor tarihine geçti

Arda Akbulut, 19 Şubat 2109'da Galatasaray deplasmanında 18 yıl 1 ay 11 günlük iken eldivenleri takmıştı. Kağan ise 18 yıl, 1 ay, 10 günlük iken yani 1 günlük farkla rekorun yeni sahibi oldu.