Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor deplasmanda deviren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Bir süredir savunma hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Kaan Ayhan oldu. Peki, Kaan Ayhan Beşiktaş'a gelecek mi? Kaan Ayhan Beşiktaş ile anlaştı mı? Kaan Ayhan son durum ne? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Bir süredir savunma hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş aradığı oyuncuyu İtalya'da buldu. Siyah Beyazlılar Sassoulo'da forma giyen Milli oyuncu Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak istiyor. Adı dört büyük kulp içinde konuşulan deneyimli savunma oyuncusu Kaan Ayhan kulübü ile 2024 de kadar sözleşmesi bulunuyor. Peki, Kaan Ayhan Beşiktaş'a gelecek mi? Kaan Ayhan Beşiktaş ile anlaştı mı? Detaylar haberimizde...

KAAN AYHAN BEŞİKTAŞ2A GELECEK Mİ?

Savunmayı güçlendirmek için sağ stoper transferi yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, Kaan Ayhan için nabız yokladı. Her transfer döneminde gündeme gelen deneyimli oyuncuyla görüşen Beşiktaşlı idareciler, olumlu geri dönüş aldı. Bunun üzerine Kartal, Kaan'ın kulübü Sassuolo ile bir görüşme gerçekleştirdi. Beşiktaş'ın, teklifini iletip pazarlıklara başladığı bildirildi. Siyah beyazlılar deneyimli savunma oyuncusu içinkulübü Sassuoloya3 milyon euro bonservis teklif ettiği öğrenildi. Kağan Ayhan yılığı 2.5 milyondan 1+1 yılık kiralık sözleme öneren siyah beyazlılar deneyimli oyuncudan ve kulübünden gelecek yanıttı bekliyor.

KAAN AYHAN SON DURUMU NE?

Bu sezon Sassoulo'da 11 maçta süre alan Kaan Ayhan, bu maçların 6 tanesine ilk 11'de başladı. Milli futbolcu, bu karşılaşmada 1 gollük katkı sağladı.