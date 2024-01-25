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Kafkametler'in kayıp mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 68 gün önce batan Kafkametler adlı yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları hala devam ediyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer arama kurtarma ekipleri denizden ve karadan arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.

Kafkametler'in kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 68 gün önce askeri mendireğe çarptıktan sonra batan Kafkametler adlı yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor.

Kdz. Ereğli ilçesinde geçen 19 Kasım günü fırtına sebebiyle 12 mürettebatı bulunan Türk Bayraklı Kafkametler isimli yük gemisi, askeri mendireğe çarptıktan sonra battı. Geminin 5 mürettebatının cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 7 mürettebatı arama çalışmaları 68 gündür devam ediyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer arama kurtarma ekipleri denizden ve karadan arama tarama çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda enkaz kaldırma şirketi batan Kafkametler Gemisi ile ilgili çalışmalarına devam ediyor.

Aynı gün fırtına nedeniyle ortadan ikiye bölünerek karaya sürüklenen Kamerun Bayraklı Pallada Gemisi'nin söküm çalışmaları da kıyıda devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Zonguldak Ereğli AFAD Denizcilik Kaza Genel Dünya Güncel Haberler

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