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Kafkametler'in kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan Kafkametler'ın kayıp 7 mürettebatını arama çalışmalarına TCG Akın Gemisi'nin yanı sıra Nene Hatun da katıldı. Geçen 19 Kasım günü kuvvetli fırtına nedeniyle askeri mendireğe çarparak batan Türk Bayraklı Kafkametler'in 12 mürettebatından 5'inin cansız bedenine ulaşıldı. Geminin kaptanı Cemal turan, mürettebatları Berke Çamurtaş, Veli Özel, Göksel Özel, Satılmış Uslu, Mustafa Nacar ve Ömer Hebip'e halen ulaşılamadı. Kayıp 7 mürettebata ulaşmak için 18 gün boyunca ekiplerin çalışmaları sürdü. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK ve Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler havadan, denizden ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. Dalgıçların gemi içinde ve çevresinde yaptığı aramalara TCG Akın'ın yanı sıra Türkiye'nin en büyük ve kapsamlı acil kurtarma ve itfaiye gemisi olarak görev yapan Nene Hatun da katıldı. Geminin dalgıçları diğer dalgıçlarla birlikte çalışmalara eşlik ediyor. Görüş mesafesi yer yer 15 santimetreye düşen ve çamur nedeniyle dalgıçlar zorlu çalışma şartları altında kayıp mürettebatı arıyor.

Kafkametler'in kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan Kafkametler'ın kayıp 7 mürettebatını arama çalışmalarına TCG Akın Gemisi'nin yanı sıra Nene Hatun da katıldı.

Geçen 19 Kasım günü kuvvetli fırtına nedeniyle askeri mendireğe çarparak batan Türk Bayraklı Kafkametler'in 12 mürettebatından 5'inin cansız bedenine ulaşıldı. Geminin kaptanı Cemal turan, mürettebatları Berke Çamurtaş, Veli Özel, Göksel Özel, Satılmış Uslu, Mustafa Nacar ve Ömer Hebip'e halen ulaşılamadı. Kayıp 7 mürettebata ulaşmak için 18 gün boyunca ekiplerin çalışmaları sürdü. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK ve Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler havadan, denizden ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. Dalgıçların gemi içinde ve çevresinde yaptığı aramalara TCG Akın'ın yanı sıra Türkiye'nin en büyük ve kapsamlı acil kurtarma ve itfaiye gemisi olarak görev yapan Nene Hatun da katıldı. Geminin dalgıçları diğer dalgıçlarla birlikte çalışmalara eşlik ediyor.

Görüş mesafesi yer yer 15 santimetreye düşen ve çamur nedeniyle dalgıçlar zorlu çalışma şartları altında kayıp mürettebatı arıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Nene Hatun Fırtına Ereğli Kurtarma Kaza Genel Dünya Güncel Haberler

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