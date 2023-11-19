Şiddetli fırtına ve yağışın vurduğu Zonguldak'ta Türk bayraklı Kafkametler isimli gemiyle Ereğli Limanı'ndan ayrıldıktan sonra iletişim kesildi. Peki, Kafkametler gemisi nerede, bulundu mu? Zonguldak Ereğli'de kaybolan kargo gemisi son durum ne? İşte detaylar…

Kafkametler gemisi nerede, bulundu mu? Zonguldak Ereğli'de kaybolan kargo gemisi son durum ne?

Gemiyi arama kurtarma çalışmalarına kötü hava koşulları nedeniyle ara verilirken şehir kabusu yaşıyor. Okulların 1 gün tatil edildiği Zonguldak'ta dereler taştı, ev, hastane, cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Peki, Kafkametler gemisi nerede, bulundu mu? Zonguldak Ereğli'de kaybolan kargo gemisi son durum ne? İşte detaylar…

KAFKAMETLER GEMİSİ NEREDE, BULUNDU MU?

Şiddetli yağış ve fırtınanın hayatı felç ettiği Zonguldak'ta limandan ayrılan Türk bayraklı gemiyle irtibat kurulamıyor. Eğitime 1 gün ara verilen şehirde dereler taştı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, kötü hava koşulları nedeniyle sürüklenen Türk bayraklı "Kafkametler" gemisi ile temas kurulamadığını ve hava şartlarının müsait olması durumunda arama kurtarma faaliyetlerine devam edileceğini açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün saat 10.29'da Türk bayraklı Kafkametler gemisinden AAKKM'ye ulaşan EPiRB sinyali üzerine geminin Kdz. Ereğli'de mendirek üzerinde AIS sinyali verdiği görülmüştür. Gemi kaptanının olaydan önce K. Ereğli askeri mendireğine doğru sürüklendiğini rapor ettiği bilgisi alınmıştır. Gemi ile geçen sürede temas kurma çalışmalarından bir sonuç alınamamış ve gemi personeli ile herhangi bir görüşme sağlanamamıştır. Anılan bölgeye kötü hava şartlarından ulaşmak ya da yakından görsel temas sağlamak mümkün olmamaktadır. Hava müsaitliğine göre hava ve deniz unsurları ile arama ve kurtarma faaliyetlerine devam edilecektir. Temruk, Rusya'dan aldığı bin 542 ton feerosilikon yükünü Aliağa'ya getirmek üzere sefere çıkan gemide 12 personel bulunmaktadır."

ZONGULDAK EREĞLİ'DE KAYBOLAN KARGO GEMİSİ SON DURUM NE?

Türkiye yağışlı ve fırtınalı havanın etkisi altına girerken, Zonguldak kabusu yaşıyor. Fırtına ve şiddetli yağışın hayatı felç ettiği Zonguldak'ta Türk Bayraklı gemiyle Ereğli Limanı'ndan ayrıldıktan sonra irtibat kesildi. Gemiyi arama kurtarma çalışmalarından şu ana kadar bir sonuç çıkmadı.

Gemiden en son 11 saat önce haber alındığı biliniyor. Vessel Finder'ın verilerine göre 27 Ekim'de Zonguldak'tan kalkan gemi Rusya'da 3 limana uğradıktan sonra Türkiye'ye döndü. En son bugün 06:47'de sinyal veren gemiden hâlâ haber alınamıyor.

KAFKAMETLER GEMİSİ NEDİR?

KAFKAMETLER (IMO 9001112, MMSI 271000220) gemisi 1992 yılında inşa edilmiş olan ve halen Turkey bayrağı altında bulunan bir General Cargo Ship gemisidir.