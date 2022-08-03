Kafirun suresi, Kur'an-ı Kerim'de yer alan yüz dokuzuncu suredir. Mâûn suresinden sonra yer almaktadır. Kafirun suresi, Eğer her kim Uyumak üzere yatağına yattığında Kul yâ eyyuhel-kâfirûn sûresini okursa şirk inancına sapmaktan korunur. Peki Kafirun suresi ve okunuşu nasıldır? Kafirun suresinin meali nedir?

KAFİRUN SURESİ OKUNUŞU

Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

1- Kul yâ eyyuhe'l-kâfirûn.

2- Lâ a'budu mâ ta'budûn.

3- Ve lâ entum âbidûne mâ a'bud.

4- Velâ ene âbidun mâ abedtum.

5- Velâ entum âbidûne mâ a'bud.

6- Lekum dînukum veliye dîn.

KAFİRUN SURESİ MEALİ

(1) De ki: "Ey inkârcılar!

(2) Ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmam.

(3) Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz.

(4) Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim.

(5) Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz.

(6) Sizin dininiz size, benim dinim banadır."