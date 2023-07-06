İstanbul'da uygulanacak olan nargile yasağı ile birlikte kafelerde nargile yasaklandı mı? Kafelerde nargile satışı var mı, nargile içiliyor mu? İstanbul Valisi Davut Gül açıklama yaptı. Peki, Kafelerde nargile yasaklandı mı? Kafelerde nargile satışı var mı, nargile içiliyor mu? Nargile kafeler açık mı? işte kısıtlama hakkındaki detaylar...

İstanbul'da uygulanacak olan nargile yasağı ile birlikte Kafelerde nargile yasaklandı mı? Sorusu merak ediliyor. Yasağın hangi alan ve işletmelerde uygulanacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar ise İstanbul'da kafelerde nargile yasağı olup olmadığını merak ediyor. Peki, Kafelerde nargile yasaklandı mı? Kafelerde nargile satışı var mı, nargile içiliyor mu? Nargile kafeler açık mı?

KAFELERDE NARGİLE YASAKLANDI MI?

İstanbul'da kafelerde nargile satışı yapılmayacağına dair çıkan haberler üzerine Vali Davut Gül bir açıklama yaptı. Plaj, park, sahil ve ormanlarda nargile içmenin yasaklandığını belirten Gül, "Belirlenen noktaların dışındaki ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir." ifadelerini kullandı.

KAFELERDE NARGİLE SATIŞI VAR MI, NARGİLE İÇİLİYOR MU?

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Gül, "İstanbul'da plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesi yasaklanmıştır. Buraların dışındaki ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir." ifadesini kullandı.