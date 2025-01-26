Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Kafatasında beyindeki hipofiz bezini de barınıran çukur kısma tıpta verilen Latince adın Türkçesi hangisidir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Kafatasında beyindeki hipofiz bezini de barınıran çukur kısma tıpta verilen Latince adın Türkçesi hangisidir?

KAFATASINDA BEYİNDEKİ HİPOFİZ BEZİNİ DE BARINIRAN ÇUKUR KISMA TIPTA VERİLEN LATİNCE ADIN TÜRKÇESİ HANGİSİDİR?

A: Moğol Kalkanı

B: Çin Hendeği

C: Türk Eyeri

D: Japon Kılıcı

Cevap : Türk Eyeri