Kamuda çalışan yüz binlerce personel kadro beklerken sözleşmeli personelle ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Kamudaki sözleşmeli personelle ilgili çalışmamızı sona erdirmek üzereyiz. Meclis ilk açıldığında sözleşmeli personel dosyasını getireceğiz." demişti. Peki, Kadroya geçince maaş artar mı? Kadroya geçen sözleşmeli personel hakları neler? Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde neler var?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, kamudaki sözleşmeli personel ve emeklileri kapsayan düzenlemelerle ilgili bilgi verdi. Bilgin, "Önümüzdeki dönem içerisinde sözleşmeli personel sorununu çözüyoruz. EYT sorunu önümüzde, çözüyoruz. Bütün bu sorunları dosya dosya açıp çözüyoruz" diye konuştu. Peki, Kadroya geçince maaş artar mı? Kadroya geçen sözleşmeli personel hakları neler? Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde neler var? İşte detaylar haberimizde...

KADROYA GEÇEN SÖZLEŞMELİ PERSONAL ÖZLÜK HAKLARI NELER?

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözleşmeliden kadroya geçiş düzenlemesinin detaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu detayları paylaştı:

"Sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik.

Mahalli idareler dahil sözleşmeli personelin kadroya geçişlerinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak.

3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir.

Sözleşmeliden kadroya geçiş 3+1 yıl gibi bir süreç sonunda gerçekleşecektir.

Kadroya geçen personel kurumlar arası nakil hakkına 4 yılın sonunda kavuşacak.

Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecek.

Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor.

KADROYA GEÇEN PERSONALİ KADEME VE DERECE İLERLEMESİ OLACAK MI?

Personellere iş güvencesi verilecek, kadroya geçen personellerin disiplin hükümleri hariç görevine son verilemeyecek. Sadece bazı maaş/aylık kalemleri gelir vergisine tabi olacak. Kademe ve derece ilerlemesi olacak. Personeller görevde yükselme sınavlarına girebilecek. Sınavlara katılmak suretiyle unvan değiştirme hakkına sahip olunacak.

KADROLU OLAN SÖZLEŞMELİ PERSONAL İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME, AYLIK İZİN HAKLARI VAR MI?

Kurumlar arası yer değişikliği hakkına sahip olacaklar. Kurum içi yer değişikliği talebi de münhal kadro olursa yapılabilecek. Eş, sağlık ve özel durumlara bağlı olarak diğer eş kamu personeli olmasa dahi tanınacak. İsteğe bağlı yer değişikliği yapılabilecek. Kullanılmayan yıllık izinler bir sonraki yıla aktarılabilecek. 657 sayılı kanunda aranan şartları taşımak kaydıyla aylıksız izin hakkı sağlanacak.

KADROYA GEÇEN SÖZLEŞMELİLERE YEMEK ÜCRETİ YARDIMI VERİLECEK Mİ?

Yurt dışında eğitim veya görevlendirme hakkı tanınacak ve harcırah ödenecek. Yemek ücreti yardımı verilecek. Doğum yapan personelin memuriyeti devam edecek ve doğum izni sonrasında kurumuna dönecek. İstifa eden memur belli şartlar dâhilinde memuriyete yeniden dönebilecek.

KİMLER HANGİ SÖZLEŞMELİLER KADROYA GEÇECEK?

İdari hizmet sözleşmelilerinin ve kamudaki 4/B statüsündeki çalışanların yapılacak düzenleme ile isteğe bağlı kadroya geçirilmesi bekleniyor. Sendikanın talepleri arasında dikkat çekenler ise, istihdam türlerinin farklıkları ve çeşitlilikleri ortadan kaldırılması, bütün sözleşmeli personelin, 3+1 kapsamına alınması, sözleşmeli ve kadrolu personel arasındaki Gelir Vergisi'nin düzenlenmesi. Sendikada konuşulanlara göre, söz konusu sözleşmeli personel çalışmasında sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ile devletin yük altına girmeyeceği, bilakis yükünün hafifleyeceği belirtiliyor.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, sözleşmeliye kadro düzenlemesi ile ilgili çalışmayı ekim ayında bitirmeyi hedeflediklerini dile getirmişti. Memur-Sen'in gayretleriyle 2011 ve 2013'te birçok kamu görevlisinin kadroya alındığını anımsatan Yalçın, bugün de 600 bine yaklaşan sayıda personelin kadroya geçirilmesini talep ettiklerini söylemişti.