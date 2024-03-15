Kadri Karaduman kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Hani Belediye Başkan adayı Kadri Karaduman kaç yaşında, nereli?
Kadri Karaduman kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır- Hani Belediye Başkan adayı Kadri Karaduman kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Diyarbakır -Hani Belediye Başkan adayı olan Kadri Karaduman hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Kadri Karaduman'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Kadri Karaduman kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Hani Belediye Başkan adayı Kadri Karaduman kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
KADRİ KARADUMAN KİMDİR?
Kadri Karaduman, Yeniden Refah Partisi Diyarbakır- Hani Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Hani Belediye Başkan adayı Kadri Karaduman ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.