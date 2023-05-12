Kadirli deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 12 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Kadirli deprem oldu mu? Sorusu, Kadirli'dE meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, Kadirli deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Kadirli depremleri! 12 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Kadirli deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Kadirli deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Kadirli deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Kadirli depremleri! 12 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi!

KADİRLİ DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından Twitter üzerinden paylaşılan gönderiye göre saat 11:36:24'de Saimbeyli (Adana) merkezli 4.3 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Kadirli 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

KADİRLİ DEPREM – SON DEPREMLER LİSTESİ